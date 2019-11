Jõulupuu, 100aastane sünnipäevalaps ja luksustoad – päev töövarjuna

Nii saavad selle artikli autorid julgelt väita, et Pärnu Postimehe toimetust võib pidada parimaks kohaks, kus suvepealinnas töövarjuks käia. Saanud esmalt hommikuselt koosolekult ülevaate, millega toimetuses päeva jooksul tegeldakse, veetis Kendra Rosenberg terve päeva reporteriga nii Virtsus kui ka Lihulas, kus intervjueeriti 100aastast ja palju teisigi. Laura Peetris ja Nele Leit-Teetlaus said minna kaasa ajakirjaniku ja fotograafiga, et näha, kuidas jäädvustati jõulukuuse saabumine linna ja koguti infot valmiva artikli jaoks hotellisviitidest. Hiljem aga istuti laua taha, et ise uudisloo kirjutamist proovida.