Paikusel ja Kilingi-Nõmmes algas riigi sünnipäevahommik pidulikult

“Täna on see päev, kus õnn tuli õuele, seda mitte pasunakoori, vaid riigi mõttes,” jätkas sõnavõtte Pärnumaa omavalitsuste liidu ja Pärnu linnavolikogu esimees Andres Metsoja. “Eesti on vaba, saame rääkida riigi sünnist ja taassünnist,” tegi Metsoja põgusa põike ajaloost nüüdisaega.