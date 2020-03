Linnavõim innustab kortermajade õuealasid korrastama

Seda võivad teha kõik Pärnu keskuslinna ja osavaldade korteri-, hoone- ja elamuühistud. Pärnu linnaaedniku Anu Nurmesalu sõnutsi on “Hoovid korda” toetus mõeldud avalikult läbipääsetavate korterelamute õuealade korrastamiseks. Taotluse võivad samuti esitada naabermajade ühistud koos, kui nende hoovid paiknevad kõrvuti.

“Kutsun ühistuid koostööle ja planeerima näiteks mitme maja peale suure laste mänguala või haljas- ja puhkeala koos inventariga. Koos saab rohkem ette võtta ja sellest on elanikel ainult võita. Ühistööna valminud heakorrastatud õueala hooldus- ja remondikulu saab hiljem omavahel jagada,” rääkis Nurmesalu.

Kui kortermaja lähiümbruses napib korralikku parkimisruumi ja autod seisavad kaootiliselt linna haljasaladel, nagu näiteks Mai rajoonis ongi mitmel pool juhtunud, on linnaaedniku väitel otstarbekas sellised isetekkelised parklad toetuse abil heakorrastada.

“Paljud korteriühistud on seda võimalust kasutanud ja rajanud omavalitsuse nõusolekul parkimiskohad sinna, kus autod seisid seni linna haljasalal,” selgitas Nurmesalu.

“Kõige tavalisem tööde venimise põhjus on ilm. Kui näiteks pinnasetöid ei jõuta õigel ajal ära teha seetõttu, et maapind on liiga pehme, või ei jõua tellitud materjalid õigel ajal kohale, siis kõiki selliseid asjaolusid võtame kindlasti arvesse,” kinnitas Nurmesalu.