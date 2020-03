Piltuudis: sillakoalitsioon märkis maha tulevase silla koridori

Pärnu linnavolikogu vanim liige Eino-Jüri Laarmann oli punavalgete vaiadega tähistanud tulevase silla keskjoone ja nii said kohaletulnud ise näha, kus sild asetsema hakkab.

Keskerakonna, EKRE ja valimisliidu Pärnu Ühendab koalitsioonilepingus on kirjas, et Pargi ja Raba tänava vahele planeeritav kolmas sild on linna esmatähtis investeering.