Kaubakeskused suhtuvad lahtiolekupiirangusse erinevalt

Papiniidus asuva Kaubamajaka tegevjuht Ivar Pinsel põhjendas lahtiolekuaja lühendamist sellega, et keskus lähtub inimeste tervisest. Haigeks jääb järjest enam elanikke ja rentnikel pole võimalik tagada, et kauplused 10–20 lahti on. Samuti on kaubanduskeskus paljuski ajaveetmiskoht, kuhu praeguses, eriolukorras tullakse eelkõige konkreetse kauba järele.

“Ma arvan, et see on praegu kõigile võrdväärdne võit: kaupmehed saavad oma kaupa müüa ja kellel vaja, saab osta,” arutles Pinsel. Mõni pood on täiesti kinni pandud, kuid sellele omanikelt mingisuguseid karistusi ei järgne.

Port Arturi tegevjuht Mari-Liis Lembit märkis, et kaubanduskeskus oma avatust piirama ei hakka, kuid mõni rentnik on oma poe sulgenud või muutnud lahtiolekuaega. “Kaubanduskeskus on selles suhtes paindlik, et me pole ühesuguseid nõudeid ette andnud,” lausus tegevjuht. Poodide lahtiolekuaega värskendatakse jooksvalt Port Arturi kodulehel.