Iseendale, pagarile ja müüjatele tööandja Vahenõmm möönab, et tellimused on kahanenud olematuks. Eelmisel nädalal telliti vaid üks kringel, sest pidusid ega suuri perekondlikke täht­päevi eriolukorra ajal ei peeta või tähistatakse sündmusi isekeskis. Saiakesi küpsetatakse varasemast tunduvalt vähem: ligemale 300 päevas. Naha aitab toore hoida kauplemine piima, leiva ja vorstiga, sest kohalikele on lisandunud koroonapagulased, varakult suvekodudesse varjunud linnainimesed, kelle kaasatoodud toiduvaru on otsa saanud ja kes leiavad tee külapoodi. Müügisaalis võib olla korraga kolm ostjat, kes saavad seal käsigi desinfitseerida.