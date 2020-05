Kunstikooli ja kunstide maja asemele tekib kunstide kool

Pärnu kunstikool on 236 õpilase ja 15 täiskasvanud õppijaga huvikool, mis annab kunstiõpet suvepealinnas Paul Kerese 3 ja käsitööõpet Tõstamaal Varbla maantee 24.

Teatri õppetooli alla kuuluvad draamastuudiod eri vanuses õpilastele. Tulevikus on soov luua sõnakunsti ja esinemisoskuste ringid ja kursused. Teatriõppe kaudu võiks meedianõuniku jutu järgi peale draamastuudiote saada õpet iga inimene, kes soovib täiendada avaliku esinemise oskusi, pidada kõnet, teha avalikku ettekannet.

Tantsu õppetooli eesmärk on peale eri tantsuliikide õpetamise liikumisharjumust kasvatada. Tants on üks populaarsemaid valdkondi ja munitsipaalhuvikooli ülesanne on pakkuda võimalusi (näiteks seltskonnatantsu kursusi), mida erahuvikoolides ei ole. Õppekavade dubleerimise vältimiseks tehakse koostööd erahuvikoolidega.