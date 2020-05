Audrus algab Paisu kergliiklustee ehitus

Audru osavallas on 465meetrise Paisu kergliiklustee uuendamine viimane osa Pärnu linna ühtsest kergliiklusteede võrgustiku rajamise projektist.

“Tänu kergliiklusteede võrgustiku projektile on Audru nelja aasta peale kokku juurde saanud 6,8 kilomeetrit valgustatud kergliiklusteid. Need on muutnud liiklemise meie elanikele palju turvalisemaks ja loonud võimaluse ohutult tervisesporti teha nii jalakäijatele, rulluisutajatele, rulasõitjatele, ratastooli ja tõukeratta kasutajatele kui jalgratturitele,” märkis Audru osavallakeskuse juhataja Priit Annus.