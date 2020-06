Pärnu linna rühmades saavad tööd sajad malevlased

Paikuse alevis on töömesilaste ülesanne teha kõikvõimalikke heakorratöid nagu rohida teeääri, pinke värvida ning alevi mänguväljakute ja kooli liivakattega võrkpalliplatsi rohust puhastada.

Valgerannas ja Audrus on juunist augusti lõpuni ametis viis rühma. Malevlaste grupid on jaotatud nii, et kogu rannahooaja vältel oleks Valgerannas tagatud heakord. Malevlased koristavad seal prügi, värvivad ära istepingid, riietuskabiini ning korrastavad promenaadi ja parklaääri.