Vihmaga sogaseks muutuv jõgi paneb kohalikke muretsema

Kõljala sõnul on tõenäoliselt tegemist savi suspensiooni ehk häguse seguga, mis kuivenduskraavide kaudu uhatakse jõkke. “Kohalikud elanikud on alates suurte vihmade tulekust avastanud, et jõgi muutub kollakaspruuniks,” lisas Kõljalg.