Räämakad avavad kogukonnapäeval koduuksed

Rääma rahva oma päeva eestvedajad on Nooruse maja, mille suveaia laval astuvad päeva jooksul üles tantsuklubi Fox tantsijad, line-tantsijad ja ansambel RäämaBlue. Lapsi oodatakse lasteetendusele, käsitöösõpru portselanimaali õpituppa. Ennelõunal algab suveaiast giidituur Rääma linnaosa avastusretkele ja pärast keskpäeva arutleb Nooruse maja saalis kirjanik Rein Veidemann Rääma kui vaeste-patuste alevi ja teiste agulite üle eesti kultuuris ja kirjanduses. Kirjaniku vestluspartner on Kalev Vilgats.

Nooruse maja galeriis on üles seatud päevapiltnik Henn Soodla fotonäitus “Rääma – vaeste patuste alev I (1983–1999) ja II (2000–2014)” linnaosa märgilistest majadest ja räämakatest nende igapäevatoimetustes.

Nooruse maja direktori Uudo Laane sõnade kohaselt oli ta meeldivalt üllatunud, et pärast pikalt kestnud eriolukorra lõppu soovisid nii paljud räämakad üritusel oma koduukse avada. “Meil on neid, kes osalevad juba mitmendat aastat, kuid umbes pool on uued tulijad,” rääkis Laane. “Esimest korda saab uudistada kiviraidur Morsa ja Poti Eedu ateljeed, külastada populaarset kodurestorani Kirss Toidul ja Alexandri pubi vabaõhupubi.”