Rannavalve võib Pärnu rannas võtta appi drooni

G4S Eesti kommunikatsioonijuhi Reimo Raja sõnutsi on droon rannavalvuritele hea abiline suuremates randades, kus ujumisala on suur ja rahvast hea ilma korral palju.

Raja märkis, et plaažil ja vees toimuval hoiavad silma peal rannavalvurid ja droon on ainult abivahend, mis aitab kiiremini reageerida.

Raja ütles, et praegu on ettevõttel vaid üks rannavalvurite abistamiseks sobiv droon ja seni on seda katsetatud Pirital. “Kindlat lubadust, et droon Pärnu rannas tööd alustab, veel anda ei saa, kuid selline mõte on,” lausus ta.