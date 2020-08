Lääneranna vald valis konkursil turismimeene

Leidmaks uusi ja omapäraseid meeneid, mida külalistele kinkida või turistina piirkonnas reisijatele kaasa osta, kuulutas Lääneranna vallavalitsus tänavu jaanuaris välja meenekonkursi “Kotkas kotti!”. Konkursile esitati 12 tööd – kuus turismi- ja sama palju esindusmeene kategooriasse. Meenekonkursile olid oodatud huvitavad esemed, mida valmistades on kasutatud vallale omaseid motiive või sümboolikat. Materjali- ja tehnikavalik oli vaba, kasutada võis nii puitu, plasti, keraamikat, tekstiili kui ka lõnga ja muidki materjale. Meeneks sobis piirkonnale omane või siinkandis toodetav toiduainegi.

Esindusmeene kategooriasse esitati viis põnevat eset ja üks toiduaine: keraamiline tass, veinipudeli sulgur, villane torusall, võtmenagi, tiibadega seljakott ja kohaliku tootja mesi. Kuigi kõik tööd vastasid konkursi tingimustele ja olid omamoodi põnevad, ei valinud konkursikomisjon nende seas välja ühtegi võitjat.

“Tööde ideed olid väga head, kuid ükski toode ei olnud selline, mille puhul oleks tekkinud vau-efekt. Näiteks võtmenagi oli iseenesest tore idee, kuid selle teostus vajaks meie arvates arendamist,” ütles konkursi komisjoni esimees Mikk Pikkmets.

Ain Saare, Lääneranna valla visuaalse identiteedi arendaja ja ühtlasi meenekonkursi komisjoni liige, pidas torusallide ideed väga heaks, kuid materjal, millest need on toodetud, on üsna kapriisne. “Osa inimesi ei kannata villaseid tooteid, sest see ärritab nende nahka. Samuti nõuavad sellest materjalist toodetud esemed käsipesu, mis paljudele ei ole mugav lahendus,” märkis ta.

Turismimeene kategooriasse esitati samuti viis põnevat eset ja üks toiduaine: puidust sõlg, pross, võtmehoidja, magnet, punutud korvide komplekt ja kohaliku tootja mesi. Konkursi tingimuste kohaselt pandi kõik selle kategooria võistlustööd rahvahääletusele. Kuu aega kestnud hääletusel said osaleda kõik Eesti Vabariigis elavad isikud, kellel on ID-kaart.

Rahvahääletuse tulemusel kuulutati võitjaks puidust sõlg, mille autor on Rain Rosin.

Teisele kohale valisid inimesed Mirjam ja Robert Vaani esitatud mee ning kolmandaks Reelika Ilvese toodetud portselanist prossi.

““Lääneranna veskiraha walla sõlg” on kujundatud Hanila ja Lihula piirkonna sõle iidse mustriga, mille keskel on Lääneranna valla vapikotkas koos rannajoone kujutisega. Vana sõle ürgselt ilusad ja kaitsvad mustrid on meid paelunud juba pikemal perioodil,” kirjutas Rosin sõle tutvustuses.

Võitja sai auhinnaks meene tellimuse 500 euro väärtuses.

Komisjoni liikme Kristina Kuke sõnutsi tuli komisjonil idee pakkuda meenekonkursil osalenutele võimalust lüüa kaasa ühise meenekataloogi koostamisel.

“Lääneranna valda külastab palju turiste, kes kindlasti sooviks miskit meeldejäävat kaasa haarata,” ütles Kukk. “Soovime koostada kataloogi, kus oleks meenekonkursil osalenute tööd ja kontaktid, mille seast kohalikud kaupmehed saaksid huvi korral valida välja tooteid, mida oma äripindadel müüa.”

Kuke jutu järgi pole vallavalitsuses otsustatud, kas või kuidas esindusmeene leidmisega jätkata.

“Sel aastal me meene otsimisega edasi ei lähe ja keskendume kataloogi väljaandmisele,” seletas ta ja lisas, et lõppenud konkursil osalejad on oma tooteid arendanud ja võib-olla tekib sealt esindusmeeneks mõtteid.

“Näiteks turismimeene konkursil võidu teeninud puidust sõle valmistaja on oma toodet arendanud ja valmistab nüüd metallistki sõlge,” ütles Kukk.