Paikusel ootab trennihuvilisi uus välijõusaal

Kui varem olid sellel pargialal rööbaspuud, tõmbekang, kõhu- ja seljalihaste pink ning eritasapinnaline astmestik, siis uhiuues välijõusaalis on kasutajate päralt ka eri funktsiooniga pingid nagu õla-, rinnalt surumise, alttõmbe- ja kükipink.

Inventar valiti välja põhimõttel, et neid seadmeid kasutades oleksid kaasatud suuremad lihasgrupid. Paikuse spordikeskuse juhataja Roland Šimanis märkis, et seadmed võiksid olla küllalt atraktiivsed, kutsumaks kõiki inimesi neid kasutama.

Välijõusaal jääb Teeveere parki, millel on terviseedenduslik potentsiaal ja eeldused kujuneda mitmekülgseks tervisespordi alaks. Korralik välijõusaal siin juba on, edaspidi võiks parki lisanduda muidki liikumisvariante.

Teeveere park on ilus ja hästi ligipääsetav jõeäärne ala, mida ümbritseb suhteliselt tihe asustus. Lähedal asuvad põhikool, politseikool, spordi- ja päevakeskus. “Jõulinnakule on see roheala igati sobiv koht,” hindas Šimanis.