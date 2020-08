Aastaid Endla teatri kostüümilaona kasutuses olnud, kuid 2007. aastast Eesti apostliku õigeusu kirikule kuuluva Sindi kiriku taastamistööd said hoo sisse 2017. aastal. Tänavu käib ehitustegevus peaasjalikult kiriku nelitise katusel, siht on see veekindlaks saada.