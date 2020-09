Teemapäeva võimalust kasutavad vähesed vallad

Oma silm on kuningas, nagu ütleb vanarahvas, ja seda tarkust pole keegi veel prügikasti visanud. Nii on ka 26. septembriga, mil Pärnu linnas kutsub Eassalu-Neitsi külaselts huvilisi võilillemaale Kihlepasse elamusi ja elupaiku otsima ning Lindi vanas koolimajas korraldatava sügislaada ajal meenutab rahvajuttude vestja Piret Päär, et tänavune on rahvajutu aastagi. Audru muuseumis on üleval lasteaia 50 aasta juubelile pühendatud näitus ning spordikeskuses algab võimaluste valik sulgpalliga ja lõpeb saunaga.