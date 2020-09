Linn tahab spordibaasid uue asutuse alla koondada

Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar ütles, et siis, kui ühel objektil on madalhooaeg, on võimalik töötajatele pakkuda rakendust seal, kus on tipphooaeg. “Samuti võimaldaks see efektiivsemalt kasutada rajatiste hooldusmasinaid,” selgitas Roosaar.