Politseinikud tabasid roolimobiilikuid ja turvavööta sõitjaid

Pärnu politseijaoskonna välijuhi Alvar Villa ütlust mööda toodi telefoni näppimise põhivabanduseks seda, et helistati ja kõnele tuli ilmtingimata vastata.

Ehkki paljudes sõidukites oli vabakäeseade, ei kasutanud juht seda. "Hoolimata sellest, et vabakäesüsteemiga on juhil lubatud roolis telefoniga rääkida, hajutab seegi tema tähelepanu ja võib tuua kaasa ohtliku olukorra," lausus Vill. Ta tuletas meelde, et sõidukit juhtides tuleb keskenduda roolikeeramisele ja liikluses toimuvale. "Kui soovite kasutada telefoni, parkige auto ja laske näppudel käia."