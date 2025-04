Politsei kontrollib sel nädalal piirkiirusest kinnipidamist eriti aktiivselt

Pärnus on liiklustalgute tarbeks teavet jaganute hinnangul probleemseimad Kuldse Kodu tänav, Ehitajate tee ja Riia maantee. Veel on võrdlemisi palju mainitud tänavalõike Raekülas, Paikusel ja Audrus.

Politseikolonelleitnant Sirle Loigo avaldas heameelt selle üle, et inimesed pöörduvad politsei poole. Ta mainis, et tänavu laekus ohtralt teateid väiksema kiirusega aladelt, aga ka maanteedelt. "Liiklustalgud toovad hästi esile, kus inimesed end liikluses ohustatuna tunnevad," lausus Loigo. "Enim valmistavad muret kiirustamine hommikustel tipptundidel, öised kihutajad ja raskeveokid elurajoonides. Inimeste mured näitavad, et kihutajad puudutavad meid kõiki ning politsei on valmis tegutsema just seal, kus kogukond ohtu tunnetab."