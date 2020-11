Linnapildist kaob mitu kasutuseta hoonet

Praeguseks on linn raha saanud Lai T4, Raba 1b ja Mai 2a ehitiste maatasa tegemiseks.

Lai 26, Raba 1 ja Suur-Jõekalda 1 kõrvaldamiseks saab KredExilt toetust taotleda siis, kui nende lammutusprojektid on valmis ja ehitus-lammutusload väljastatud.

Lai T4 lammutushanke võitis osaühing Vändra MP. Tööde tähtaeg on 4. detsember. Kivikuuri lammutamine läheb maksma 3350 eurot, sellest summast 90 protsenti tuleb KredExilt.

Raba 1b ja Lai 26 elanikele pakub linn uut elamispinda mujal munitsipaaleluruumides. Novembri lõpuks on need majad tühjad.

Muinsuskaitseameti Pärnumaa nõuniku Helle-Triin Hansumäe sõnadse kohaselt ehitati Lai 26 kahekorruseline kallerdatud mansardkorrusega puidust elamu-kontorihoone eeldatavasti aastail 1880–1893. Hoone on Hansumäe ütlust mööda eriti väärtuslik oma keeruka ja ajastutruu fassaadilahenduse poolest.

„Ka on Lai 26 fassaadilahendus Pärnus võrdlemisi ainulaadne. Algupäraselt on elamu olnud veel uhkem: hoonel on olnud luugid, millest annavad tunnistust luugikinnitusdetailid ja pleekimisjäljed seinal,” rääkis Hansumäe.