Eesti vanima liikumissarja eestvedaja pälvis linna aasta terviseedendaja tiitli

Klubi Terviseport eestvedaja Silvia Neeme on spordivabatahtlike meeskonnaga korraldanud 1986. aastal algatatud ja idamaade kalendrist inspireeritud aastajookse katkematult tänapäevani.

Neeme kandidatuuri ülesseadjad on tema kohta öelnud: “Silvia Neeme osalusel algatatud aastajooksud on kohalikus kogukonnas liikumisharrastust ja tervist edendav ürituste sari, mis ei sea eesmärgiks saavutust. Igal teisipäeval suve vältel kogunevad eri eas liikumishuvilised Niiduparki, keskranda või Reiu-Raeküla männikusse, kus läbivad ettevalmistatud distantsi. Parimaid premeeritakse koondarvestuses, mis selgitatakse hooaja lõpuks. Sageli näeb jooksmas, käimas või kepikõndi tegemas kahe, vahel kolmegi põlvkonna pereliikmeid, kellele pole oluline sportlik saavutus, vaid liikumist kui elustiili viljelda.”

Neeme tunnistas, et tunnustus tuli talle suure üllatusena. “Olen nii kaua tervisespordiga tegelnud ega osanud sellist tunnustust oodata,” ütles ta.

Neeme sõnade kohaselt näitas tänavune koroonasurutise all toimunud hooaeg, et tervisespordihuvilised ootavad jooksuüritusi.

“Ehkki jooksusari jäi sel aastal tavalisest lühemaks, oli kaasalööjad rohkem kui mõnel varasemal. Rõõmu teeb see, et peale tavapäraste osalejate oli sel aastal osalejaid kaugemaltki,” ütles Neeme. “Ei tea veel, kuidas elu koroonaviirusega edasi läheb, kuid järgmiselgi aastal on plaanis jooksusarjaga jätkata.”

Neeme ja tema tiimi innustusel on kasvanud üles mitu põlvkonda terveid ja töökaid pärnakaid, kellele liikumine on kujunenud eluviisiks. Keskmiselt võtab ühest jooksuetapist osa 100–150 huvilist. Tegemist on Eesti vanima liikumissarjaga.

“2020. aasta kujunes kõikidele eluvaldkondadele koroonaviiruse leviku tõttu katsumuseks, nõnda ka aastajooksu meeskonnale. Veel juuli keskel oli võimalus, et esimest korda jääb sari vahele. Siiski leidis Neeme eestvedamisel tiim tahet ja jaksu ennetusmeetmeid rakendades sarijooksu korraldada, mistõttu väärib ta kogukonnas tunnustust. Ühtlasi on aastajooks seni olnud üks väheseid füüsiliselt toimunud tervist edendavaid sündmusi, mille järele on tugev nõudlus olnud ühiskonnas, kus kehtestatud piiranguid,” märkisid Neeme kandidatuuri esitajad.

Pärnu abilinnapea Varje Tipu sõnutsi teavad kõik, et liikumine on tervise ja ilu pant, kuid iga päev seda tõdemust järgida on paljudele paras katsumus. Seda toredam on abilinnapea hinnangul, kui kogukonnas leidub neid aktiivseid, kes utsitavad oma eeskuju või korraldatud üritustega kaaskodanikke tervislikumalt elama ja rohkem liikuma.