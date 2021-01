Pernova loodusmaja õpetaja pälvis kõrge tunnustuse

Talts on õpetajana töötanud 36 aastat. Aastast 2014 on ta kolleegidega korraldanud Pernova loodusmajas õpilaste hariduskonverentse, et anda huvikooli õpilastele uurimistöö ja esinemiskogemust.

Pärnu linnas on Talts võtnud oma südameasjaks näitused ja praktikumid, et rikastada üldhariduskoolide õppekava ja avardada õpilaste silmaringi. Taltsi õpetamise- ja kasvatamise kreedo on „Olla ise eeskujuks oma tegemistega – loevad teod, mitte sõnad“. Kaastöötajate sõnutsi on Talts alati abivalmis ja naeratav, armastab lapsi ja tal on väga laialdased teadmiste ja oskused ning temalt saab alati küsimustele vastused.

Milvi Talts on loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia õpetajana töötanud 36 aastat. FOTO: Ants Liigus

“Olgugi et see aasta on olnud raske ja katsumusterohke, soovisime konkursi kõigest hoolimata korraldada ja panna inimestel silma särama ja tuua puna põskedele,” ütles Eesti teadushuvihariduse liidu esimees Heilo Altin, kelle arvates vajavad huviringide juhendajad hästi tehtud töö eest avalikku tunnustamist. “Kõik tunnustuse saajad teevad suure südame ja innustusega oma tööd.”

Tunnustuse pälvinutele saadetakse aukiri koos preemia ja Roland Landingu loodud metallroosidega.

Eesti teadushuvihariduse liit jagas tunnustusi viies kategoorias: uus tulija – Nutigeeni teaduskooli juhendaja, arhitektuuriõppe arendaja Jüri gümnaasiumis Piret Anier;

aasta täht – Tartu loodusmaja ringijuhendaja Gedy Matisen;

väärt praktika – Väike-Maarja gümnaasiumi värkstuba;

huvihariduse sõber – Viljandi huvikooli juhendaja ja Noore Inseneri festivali eestvedaja Peep Tobreluts;

pärl – Pärnu Pernova loodusmaja ringijuhendaja-õpetaja Milvi Talts.

Hindamiskomisjoni kuulusid teadushuvihariduse liidu liikmed. Sel aastal nomineeriti 13 inimest kogu Eestist. Preemiafond oli 1900 eurot.