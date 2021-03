„Minu arvates oli PPPst loobumine ainuõige otsus, aga see ei tähenda, et peaksime projektist loobuma,” kommenteeris pikaaegne Via Baltica laiendamise eestkõneleja valitsuse otsust loobuda 21,6kilomeetrise Nurme–Libatse lõigu neljarajaliseks ehitamisest liigse kulukuse tõttu PPP-katseprojektina, eelistades sellele magistraali laiendamist riigieelarvest.

„PPP on praeguste kohustuste lükkamine tulevikku ja kindlasti on see oluliselt kallim. Aravan, et ei Eesti riik ega Pärnu linn ole sellises seisus, et peaks oma kohustusi selliselt tulevikku lükkama,” lisas Kivimägi.