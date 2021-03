Andrus Vaarik alustab tööd Endlas

Varem on Pärnu Postimees kirjutanud, et Vaarikut on Pärnusse tõmmanud juba sellest asjast, kui ta oli vaid kümneaastane – vaimustus väikesest sadamalinnast ja Läänemerest ei ole raugenud. Suvepealinnas esietendunud näidendid on muutnud Vaariku maailmapiltigi ja andnud lükke teatritegemisele.