Päästjad kustutasid hooletute suitsetajate süüdatud kulu

Soojad ilmad on sulatanud lume ja tuuled on puhunud kuivaks hangede alt välja sulanud mulluse rohu. „Eelmisest aastast alles jäänud rohtkate on õhuke ja juba esimesed tuuled muudavad selle krõbekuivaks. Kuigi maapind on veel niiske, on kuluhein sellest hoolimata väga kergesti süttiv,“ märkis Päästeameti ennetustöö osakonna juht Viktor Saaremets aprilli alguses. Seetõttu tasub looduses aega veetes meeles pidada tuleohutuse põhitõdesid