GRAAFIK ⟩ Nakatunute arv tegi järjekordse hüppe

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on siin kandis 397, mis on jätkuvalt kõrgem kogu riigi näitajast (363).

Pärnu haiglas oli täna hommikul 24 koroonapatsienti, kellest üks on intensiivis juhitaval hingamisel. COVID-19-patsientidest on 19 Pärnumaalt ja viis mujalt maakondadest. Haiglast lubati eile koju üks patsient.

Maakonnas vaktsineeriti 453 elanikku. Kaitsesüste on tehtud 34 404 inimesele, kellest 9243 on vaktsiinikuuri lõpetanud.

Ööpäevas manustati 8714 vaktsiinidoosi, kaitsesüstitud on 346 940 inimest, kellest 132 534-l on vaktsiinikuur lõpetatud. Üle 70aastastest 62 protsenti on vähemalt ühe kaitsesüsti saanud. Üle 70aastaste vanuserühmast on üle 60 protsendi vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.