Homme algab terve nädala kestev Türi–Tori kiirlaskumine

Põhjus seisneb muidugi koroonapiirangutes, mis takistavad jõemaratoni tavapärases vormis korraldamast: juba ainuüksi osalejate arv oleks saanud takistuseks. Registreerunuid on peakorraldaja Märt Maripuu sõnutsi ligikaudu 300, kellest küll juba mõnikümmend andis teada, et sel aastal nad rajale ei lähe. Arvatavalt leidub selliseid veelgi ja seetõttu selgub osalejate arv alles pärast tulemuste kokkuvõtmist.

Sestap toimubki võistlus tänavu sedasi, et aerutajad lähevad rajale ise ja nädala jooksul. Välja on mõeldud lahendused, kuidas aeg distantsilt fikseerida, hoolitsetud toitlustuse eest, siia-sinna paigaldatud kaameraid. Nagu ütles korraldaja, oli võistluse sel moel organiseerimine tavapärasest märksa töömahukam, paraku aga ainus võimalus, kuidas maraton siiski toimuda saaks.

Olenemata sellest, et võistlus toimub tavapärasest kuu hiljem ja veetase on aprilliga võrreldes meetri jagu madalam, ei ole praegu karta sedagi, et sõit kujuneb kivide otsas kolistamiseks. “Vesi keeras üleeile õhtust tõusule. Ja mitte väikesele,” avaldas Maripuu ja märkis, et mida kõrgem veetase, seda põnevam sõit. “Me oleme mitu korda ikka palju hullemate veeoludega siin sõitnud.”