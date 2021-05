Algas riigimaja saali meeleolu loomise konkurss

Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) kommunikatsioonijuht Mariliis Sepper selgitas, et otsitav kunstiteos võiks saali astujat meeleolukalt tervitada. Taies tohib ühendada eri kunstiliike, -vorme ja -materjale ning loomingu tehnika ja materjalivalik on vaba.

Pärnu riigimaja asub kunagise maavalitsuse majas Akadeemia 2, mis on ehitatud 1972. aastal arhitekt Miia Masso projekti järgi. Hoone sai 1990ndatel arhitektuuribüroo Urbel ja Peil ettekujutuse järgi juurde viienda korruse ja uue välisilme, mis vormilt ja fassaadilt meenutab Pärnule omast funktsionalistlikku stiili.

FOTO: Riigi Kinnisvara AS

Pärnu riigimaja saali seinale loodetakse leida positiivset meeleolu loov kunstiteos. FOTO: Riigi Kinnisvara AS

“Riigimajade eesmärk on tuua riigiasutuste teenused kokku ühte või paari hoonesse, mis tähendab, et tulevikus puudub kodanikul vajadus mööda linna seigelda ja leida aega eri asutustega suhelda,” rääkis Sepper.

Mariliis Sepper, Riigi Kinnisvara AS

Pärast võitja selgumist korraldab RKAS hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autoriga leping teose tellimise ja paigaldamise kohta summas 15 500 eurot, mis hõlmab ka autoritasu. Preemiafondi suurus on kokku 775 eurot. Esikohakavandi eest Sepperi sõnutsi preemiat ei maksta, see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses.