Laupäeval Pärnu haiglas soovijaid koroonaviiruse vastu süstinud tervishoiutöötaja tunnetus ei petnud. Haigla kommunikatsioonispetsialist Margit Suhhostavets kinnitas, et umbkaudu 40 protsenti 16–40aastastest Pärnu haiglas vaktsineeritutest on mujalt Eestist. Enamik Tallinnast ja Tartust, kuid ka Viljandist ja Kesk-Eestist.

Suhhostavetsi sõnutsi on inimesed nimetanud peamise põhjusena, miks nad suvepealinna süsti saama tulid, et siin leidus vabu vaktsineerimisaegu. “Kiidetakse ka meie sujuvat ja meeldivat vaktsineerimise korraldust,” lisas ta. Paljud on Suhhostavetsi seletuse kohaselt eelistanud privaatsemat kaitsepookimist, mis spordihallidesse rajatud vaktsineerimiskeskustes pole võimalik.