Suur-Jõe tänava uus lõik on liikluseks avatud

Uue tänavalõigu kaudu on võimalik Riia maanteelt Papiniidu tänavale sõita ja vastupidi. Eeskätt oli see vajalik Lidl Eesti OÜ-le, kes kavatseb Riia mnt 106 kinnistul kaupluse avada. Kui Raeküla poolt tulles pääseks kaupluse parkimisplatsile parempöördega, siis kesklinna poolt tulijate ja kaubaautode jaoks oli vaja välja ehitada Suur-Jõe tänava puuduolev lõik, et Mere ristmikult või Papiniidu tänavalt Suur-Jõe tänavale keerates kaupluse parklani sõita.

“Suur-Jõe tänava läbimurde rajamisest on räägitud ammu, nüüd sai see lõpuks teoks. Arendasime piirkonda koos ettevõtjaga, kes sellest huvitatud oli, ent muidugi on uuest tänavalõigust kasu kõigile,” kõneles Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.

Lidl Eesti tegevjuht Jakob Josefsson kommenteeris, et Lidli jaoks on auasi olla heaks partneriks kohalikele omavalitsustele ja kogukondadele. “Iga uue poe ehitusega panustame ümberkaudse infrastruktuuri parendamissegi. Tänu Suur-Jõe tänava kaua oodatud läbimurdele muutub liiklemine piirkonnas mugavamaks kõigile Pärnu elanikele, samuti on meie klientidel lihtsam uude poodi pääseda,” lausus tegevjuht.

Uus tänavalõik ulatub Reldori tehnoküla nurga juurest ehk Lao ja Suur-Jõe tänava ristmikult Papiniidu tänavani. Mõlemale poole tänavat on rajatud jalakäijate ja jalgrattateed, uuendatud on maa-aluseid kommunikatsioone, istutatud 113 puud ja 513 ruutmeetrile põõsaid ning paigaldatud tänava äärde valgustid.