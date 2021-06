Kihnu Virve tahtis Toompeale meelt avaldama minna

Kihnlased soovivad kindlust, et neil on võimalus õhtuti autoga kodusaarele saada. FOTO: Urmas Luik

Kihnu Virve ehk mandrinimega Virve-Elfriide Köster oli ministrihärra eluvõõra määruse peale nii pahane, et lubas Toompeale meelt avaldama minna ja rääkis hoobilt paarkümmend kihnlast kaasa. Sellepärast, et võrdsustamistuhinas on sätestaja eiranud mere­taguse elu eripära ja saare püsi­elanike vajadust jõuda iga laevareisiga mandrile ja sealt koju.