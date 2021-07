Just tema loodud ja üldrahvalikuks kujunenud laulust “Mere pidu” saare suurim ja mandrilt mitu laevatäit massakaid kontvõõraks toov suvesündmus oma nime saigi.

Sihtasutuse Kihnu Kultuuriruum egiidi all peeti esimene mere pidu 2010. aastal lähtuvalt vanast heast kaluritepäeva traditsioonist heinakuu teisel nädalavahetusel. Nõukogude ajal tähistati seda ameti­päeva juuli teisel pühapäeval, uusajal on tähendus laiem, põimides omavahel piirkondliku ja kutselise identiteedi, nagu Kihnu saarel, kus kalapüük on põlvest põlve olnud meeste eluala. Enesetaju kinnitasid kohalike T-särgid, seljal kiri “Looja võta õnnõ anda, aa kalad Kihnu randa!”.