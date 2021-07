Lihula peatänaval on vanad kõrtsid, kohvik, kultuurimaja, ent ka uhke mõis ja indu täis kogukond. Härrastemaja kõrval, linnusemäe jalamil seisab aga ­varemeis viinavabrik. Ja kuigi Lihula on kaunis kant, on paljud teisedki hooned kaotanud oma sisulise väärtuse – vallalinn on muutunud pigem läbisõiduhooviks kui säilitanud kultuurikeskuse kuvandi.