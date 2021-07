Kilingi-Nõmmes peatunud vaktsineerimisbussis kaitsepoogiti 170 inimest

Vaktsineerimise hoogustamiseks ja selle tagamiseks, et igal inimesel oleks kodumaakonnas peale ajutiste vaktsineerimispunktide vähemalt üks püsiv koht, kus oleks võimalik end COVID-19 vastu vaktsineerida, alustavad järgmisel nädalal igas maakonnas vaktsineerimiskabinetid.

Haigekassa partnersuhtluse osakonna juhi Marko Tähnase sõnutsi on vaktsineerimise hoogustamiseks vajalik parandada teenuse kättesaadavust. “Igal inimesel peaks olema võimalik end kiiresti ja mugavalt ning vajadusel ka ette planeerimata vaktsineerida. Oleme haiglatele hea ja kiire koostöö eest tänulikud,” lausus Tähnas. “Et haiglatel oleks vaktsineerimiseks võimalik valmis olla ka juhul, kui soovijaid püsivalt ei ole, toetame neid valmisolekutasuga,” lisas ta.

Valmisolekutasu makstakse raviasutusele personali eest, kes tegeleb üksnes vaktsineerimisega või on selleks nõutud aegadel valmis. Arvestatud on nii õdede kui tugipersonali tasuga. Igakuine valmisolekutasu ühe vaktsineerimiskabineti eest on 13 200 eurot.