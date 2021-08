Suburg kutsus naisi üles tegutsema ja oma mõtetega ahju tagant välja tulema. “Lilli Suburg on meile vaimse vapruse ja särtsaka tegevusega suureks eeskujuks. Ta julges ette võtta asju, mida Eestis enne polnud tehtud ja millest vaid unistati,” leidis Tallinna kadri ja ajaloolane Karin Paulus.

“Suburgi mälestuse elushoidmine on meie naistele väga tähtis,” märkis Pärnu kadride juht Tiiu Talts. Ühtlasi arvavad siinsed kadrid, et 1. august võiks olla pühendatud Lilli Suburgile.

Lilli Suburg sündis Vändra kandis 1841. aastal. Ta pidas eesti tüdrukutele mõeldud eraalgkooli, esmalt Pärnus ja hiljem Viljandis. Tema õpilased on teda Pauluse sõnutsi meenutanud suure armastuse ja lugupidamisega.

“Kokkutulnute meelest võlgneme Suburgile ja tema õpilastele tänu selle eest, et meil on praegugi nii palju haritud ja tarku naisi ning meie võimekaks presidendiks on Kersti Kaljulaid,” lisas Paulus.