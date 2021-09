Georg Erik heitis kohtus ette, et juba kümme kuud on ta olnud kinnipeetav, aga otsust endiselt pole. FOTO: Jüri Looring

​“Ma tahan, et see kõik saaks võima­likult ruttu läbi,” sõnas oma ema tapmises süüdistatav Georg Erik, kui kuulis, et prokurör Merry Tiitus tahab kohtuistungi edasi lükata.