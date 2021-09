Kooli bussipeatuses autolt löögi saanud laps viidi haiglasse

Kella 14.35 ajal sai häirekeskus teate, et Pärnus Sääse tänaval on juhtunud liiklusõnnetus, kus sõiduauto on sõitnud teelt välja. Kümmekond minutit hiljem tuli teade, et Tori vallas Sauga kooli bussipeatuses on autolt löögi saanud 12aastane laps. Kiirabi viis lapse haiglasse.