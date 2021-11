Pangatöötajana esinenud kelm pettis ohvrilt raha välja

20aastane naine teatas politseile, et 18. novembril helistas talle vene keelt kõnelev isik, kes tutvustas ennast panga esindajana ja ütles, et naise nimele on tulnud laenutaotlus. Naine ei olnud laenutaotlust esitanud, mispeale helistaja pakkus talle võimalust sellest loobuda. Selleks pidi naine vahetama oma panga kasutajatunnust ja kandma raha teisele pangakontole.