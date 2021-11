Anton, kes oli täna spordikeskuse meeskonnaga väljakut lumest puhastamas, teatas, et lumesadu lükkab uisuplatsi valmimise paraku edasi. “Me ei saa jääd kasvatada,” põhjendas ta. Praeguseks on seda tema kirjeldusel olemas sentimeetri jagu, aga vaja on kasvatada kolme-nelja sentimeetrini. Seega on alles kolmandik tööd tehtud.