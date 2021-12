Lõvinaised ehtisid linnas mitu helkuripuud

Lõviklubid Pärnu Livonia, Pärnu ja Pärnu Koidula otsustasid pühadenädalal ehtida linnas puid lõvikujuliste helkuritega. “Leidsime, et sära on vaja linna eri kohtadesse, et helkurid oleksid võimalikult paljudele kättesaadavad,” rääkis LC Pärnu Koidula president Kaja Grak ja julgustas lõvikujulisi helkureid otsima nii Brackmanni pargist kui Mai ja Ülejõe kooli juures kasvavatelt okaspuudelt.

Grak kutsus kaaslinlasigi üles oma kodust helkurivaru üle vaatama. “Kui aja jooksul on neid kogunenud rohkem kui endal vaja, tooge need samadele puudele, kus lõvihelkurid juba ees ootavad,” sõnas ta ja soovitas noortel oma eakamatele sugulastele külla minna, et nende helkuri kandmise harjumus üle vaadata. “Vajadusel kinkige neile helkur ja aidake see õigesti üleriietele kinnitada."