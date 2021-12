Priit Annus: Audru rahva nii suur toetus oli minu elu suurim palgapäev

Tellijale

Nii pidi Isamaad esindanud senine juht eeldatavasti ameti maha panema. Läks aga nõnda, et Keskerakond tegi kohalike poolehoiu võitnud senisele osavallajuhile Priit Annusele ettepaneku selles ametis jätkata.

Kandideerisite kohalikel valimistel Isamaa nimekirjas, aga pärast valimisi astusite erakonnast välja, et jätkata Audru osavallakeskuse juhina. Ehk selgitate?

Tagamaad on ikka need, et olen siin Audru vallas toimetanud ­juba väga pikka aega, 1999. aastast. Alustasin keskkonna- ja maanõunikuna, siis olin abivallavanem ja Pärnuga ühinemise järel osavalla­keskuse juhataja.

See minu esilekerkimine nüüd pärast valimisi on eelkõige ikkagi kantud sellest, et kui koalitsioonileping oli sõlmitud ja Audru rahvas sai teada, et osavallajuhi koht on sellega ette nähtud Keskerakonnale, ei näinud kohalikud siin ilmselt sobivat Keskerakonna esindajat. Inimest, kes oleks kohalike juurtega. Selle­pärast rahvas oma meelt avaldas.

Kõlas päris kaugele ja kõrgele, et kohalik rahvas soovib näha osavalda juhtimas omakandimeest.

Just. See tuli mulle eneselegi ­päris suure üllatusena, et selline toetus oli. Ei oleks seda kuidagi oodanud. See oli väga liigutav ja andis selgelt märku, et audrukad hindavad ikka omasid. Nad tahavad sellel kohal näha inimest, ­keda nad usaldavad ja kelle poole võib igal ajal pöörduda. See võõratunnetus on siit kandi inimestel alati olnud ja väga-väga raske on mujalt tulnul siia kogukonda sulanduda. See võtab päris kaua aega.

Kui meenutame omavalitsuste ühinemisaega, siis Audru vallal polnud vajadust linnaga ühineda, rahvaarv lubanuks jätkata iseseisvana. Kuidas on Audru rahvas eluga Pärnu linnas ära harjunud?