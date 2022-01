Linn kavandab osavallas spordikeskuse laiendamist

Audru osavallakeskuse juhi Priit Annuse sõnutsi on spordihoone arendamine osavalla jaoks oluline tulevikuteema. “Põhjus, miks me detailplaneeringu algatame, on eelkõige välirajatiste, nagu välijõusaal, pumptrack ja maakütte ala, planeerimise vajadus. Tulevikku vaatavalt on vaja kavandada olemasoleva hoone juurdeehitustki,” selgitas osavalla juht. Ta lisas, et Audru elanikkond kasvab jõudsalt. “Ootused sportimisvõimalustele on seetõttu oluliselt suurenenud.”