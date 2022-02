Pärnu Carstopi autoteeninduse juhataja Tarvo Tõnisson tõdes, et nende juurde jõuab pea iga päev keegi, kelle auto on saanud löökaugust läbi sõites kannatada. “Enamik on sellised väiksemad kahjujuhtumid, näiteks on autol põhjakate ära tulnud,” selgitas Tõnisson.