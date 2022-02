Sõpruslinnas Vaasas tähistati Eesti sünnipäeva

Eile heisati paarikümne inimese juuresolekul Pärnu pargis Eesti lipp. Teiste seas väisas üritust külalisena Vaasa linnapea Tomas Häyry, kes oma kõnes rõhutas, kui oluline on tähistada vabadust, kuigi Ukraina sündmused seda päeva varjutavad. Ühiselt lauldi Eesti ja Soome hümni, söödi muffineid ja joodi mahla.

Pärnu-Vaasa seltsi kuulub 130 inimest, kellest viis on eestlased. Vaasa-Pärnu seltsi juhatuse liige Helerin Raikkerus on Pärnus sündinud naine, kelle lapsepõlv ja koolivaheajad möödusid Eestis. Tema vanaisa oli aastakümneid Pärnus mõõte- ja standardikomitee esimees, vanaema aga ametis lasteaiakasvatajana.

Raikkeruse isa on ingerisoomlane, see asjaolu viiski ta Soome. “Mu kodu on mõlemal pool piiri. Selts annab mulle võimaluse tunda uhkust oma Eesti juurte üle ka mujal elades ja hoida ühendust sünnipaigaga,” rääkis Raikkerus.