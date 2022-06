Pärnu pühakoda üllatab remontijaid

Eesti apostliku õigeusu kiriku (EAÕK) Pärnu Issandamuutmise katedraalkiriku esimeses etapi restaureerimist ehk nelitise katuse remonti toetas muinsuskaitseameti 100 000 euroga. “Kui katus on auklik, on maja hädaohus,” nentis ülempreester Ardalion Kesküla.

“Nelitise all ikonostaasi juures sadas katus läbi, kooripealse katuse karniis laguneb. Neid kohti on veel, mida vahepeal on lapitud, kuid mille taastamine on hädavajalik, aga nelitis on kõige tähtsam osa.” Omal ajal Pärnu linna eraldatud maale kiriku ehitamise eestvedaja ja eesti koguduse esimene preester oli rahvusliku liikumise tegelane Mihkel Suigusaar. Jätkuva restaureerimise tellija on EAÕK ja tellija esindaja arhont Viljo Vetik, Pärnus tuntud ettevõtja.