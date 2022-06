Napsine juht sõidutas pagasiruumis magavat last

Laupäeva öösel kella kolme ajal sai häirekeskus teate, et Sindis istus Honda autorooli joobes juht, kelle pagasiruumis magab väidetavalt laps. Politseipatrull reageeris, kontrollis autot ning tuvastas juhil joobe. Samuti selgus, et mahtuniversaali-tüüpi auto pagasiruumis magas 12aastane laps. Läti kodanikust juhiga vesteldes selgus, et tal oligi plaan koos lapsega autos ööbida. Politsei pidas mehe joobes sõidukijuhtimise eest väärteo korras kinni ning laps toimetati turvalisse paika.

“Sõiduki rooli tohib minna ainult kaine peaga ja on äärmiselt kurb, et inimene sõidutas alkoholi tarvitanuna autos ka last,” lausus Pärnu politseijaoskonna vanemkorrakaitseametnik Liina Pelberg. Tema sõnutsi läks õnneks, et keegi viga ei saanud. Pelberg tuletas meelde, et mitte ühelgi juhul ei tohi inimest sõidutada pagasiruumis, olgu ta ärkvel või mitte. Sõidukis tuleb istuda salongis, turvavöö kinnitatuna. Ainult nii on võimalik õnnetuse korral ära hoida suuremaid vigastusi.