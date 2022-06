Pärnu linnalehmade kümne aasta pikkust tööd ähvardab korstnasse kirjutamine

“Teeme viimaseid ettevalmistusi, et loomad selle nädala lõpuks rannaniidule tuua, sest muidu on oht, et taimestik nendel aladel kasvab üle ja nad ei pruugi seda väga hea meelega süüa,” ütles osaühingu Luigeveski Agro juht Kerli Ats. “Ehkki loomad jõuavad rannaniidule ootuspärasest märksa hiljem, tahame täita kokkulepet ja hooldada seda veidi üle 50 hektarit, mille oleme kohustusena võtnud. Natuke teeb muret, et veised pidanuks rannaniidul olema hiljemalt mai lõpuks, aga loodan, et äkki on veel tagumine aeg, et see ala saaks toetusmeetme nõuetele vastavalt hooldatud. Arvestama peame ka asjaoluga, et loomad peavad rannaalaga veel kohanema.”