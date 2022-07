Port Arturi klaasgalerii ehitus on ajutiselt peatatud, keskus põhjusi ei avalda

Pärnu Martensi väljaku servale kerkiva maja ehitus on ajutiselt peatatud.

Pärnu südalinna Port Arturi parkimismaja ja Port Artur 2 vahele ehitatakse viiekorruseline hoone, kust üle Ringi tänava Port Artur 2 kaubanduskeskusesse viib klaasseintega galerii. Ehitis parkimismaja külje all on praeguseks saanud betoonvormi, kuid terasaedade taga on vaikus: hoone ümber ei askelda töömehed ega vura ehitusmasinad.