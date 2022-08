Pärnu Vanapargi punamonument ja lilledki viidi ära

“Meie varasemad kaevamised on näidanud, et nõukogude aja ametlikud andmed ei lähe üldjuhul tegelikkusega kokku,” selgitas Lill ja lisas, et näiteks Otepää sõjahauda lahti kaevates ei leitud üldse kellegi säilmeid ja pinnasekihtidest oli näha, et seda ei ole kunagi varem segi pööratud.