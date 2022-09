Maakonnas töötab üle 1000 päikeseelektrijaama

Aasta jooksul on lisandunud pea 120 päikeseelektrijaama koguvõimsusega 2,7 megavatti ning projekteeri­mise ja ehituse etapis on ühte­kokku 59 päikesejaama võrguühendus.

Kuid augusti seisuga töötab Pärnumaal 1022 päikese­elektrijaama, mille koguvõimsus on 40,9 megavatti, valdava osa ehk 582 moodustavad suurtootjad. Ülejäänud 440 on mikrotootjad ehk üldjuhul majapidamised, mille tootmisvõimsus jääb alla 15 kilovati ja mis annavad elektrivõrku kokku 4,56 megavatti energiat.

Nii paljude tootjate elektrivõrku ühendamine paneb Elektrilevi proovile, kuna jaotusvõrk ei olnud ehitatud arvestusega, et sellega liitub niivõrd arvukalt energiatootjaid. Ja kui jaotusvõrku tuleb liituva tootja tarbeks tugevdada, peab need kulud tasuma tootja ise, kuid mikrotootjate puhul kannab kulud Elektrilevi.

Elektrilevi töötab riigi ja koostööpartneritega selle nimel, et kiirendada võrgu arendamist ja tootmissuunalise võimsuse suurendamist.

Elektrilevi kommunikatsiooni- ja turundusjuhi Reti Meema kinnitusel on paljudes piirkondades siiski võimalik toodetavat energiat võrku edastada vajaduseta jaotusvõrku ümber ehitada, seda eriti just mikrotootjate võrku lisandumisel. Siiski leidub piirkondi, kus on vajadus jaotusvõrku tugevdada.